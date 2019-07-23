Путин поручил прислушаться к жителям Поморья в вопросе о строительстве свалки в Шиесе Владимир Путин призвал столичные власти и губернатора Архангельской области учесть мнение поморцев в вопросе возведения близ станции Шиес мусорного полигона, передает ТАСС. Поручение глава государства дал в ходе пленарного заседания VI Медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость". "Правительству Архангельской области и правительству Москвы обеспечить учет мнения населения Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции Шиес объектов размещения твердых коммунальных отходов", - настаивает Путин. Доклад о социологических изысканиях должен быть представлен Путину до 1 сентября текущего года. Борьба активистов против инвесторов, планирующих построить свалку, продолжается больше полугода. Около станции "Шиес" они разбили палаточный лагерь, куда приезжают неравнодушные граждане со всей страны. Точно так же со всей России активистам регулярно помогают денежными переводами и митингуют, требуя прекратить стройку. В июне сообщалось о том, что строительную технику от станции отогнали, однако периодически на станции происходили столкновения протестующих с ЧОП и полицией. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен