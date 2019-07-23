Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

12:28

Путин поручил прислушаться к жителям Поморья в вопросе о строительстве свалки в Шиесе

фото ЗакС политика Путин поручил прислушаться к жителям Поморья в вопросе о строительстве свалки в Шиесе

Владимир Путин призвал столичные власти и губернатора Архангельской области учесть мнение поморцев в вопросе возведения близ станции Шиес мусорного полигона, передает ТАСС.

Поручение глава государства дал в ходе пленарного заседания VI Медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость". 

"Правительству Архангельской области и правительству Москвы обеспечить учет мнения населения Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции Шиес объектов размещения твердых коммунальных отходов", - настаивает Путин.

Доклад о социологических изысканиях должен быть представлен Путину до 1 сентября текущего года.

Борьба активистов против инвесторов, планирующих построить свалку, продолжается больше полугода. Около станции "Шиес" они разбили палаточный лагерь, куда приезжают неравнодушные граждане со всей страны. Точно так же со всей России активистам регулярно помогают денежными переводами и митингуют, требуя прекратить стройку. В июне сообщалось о том, что строительную технику от станции отогнали, однако периодически на станции происходили столкновения протестующих с ЧОП и полицией.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:05    
Почему только добрый царь может утихомирить своих псов. Я, лично, думаю, что не царское это дело. псарь должен и сам немного думать, а уж если не может, то бояре должны соображать. Негоже тупо валить чужое дерьмо на головы простых смердов, ведь так и за вилы возьмутся. А оно нам надо?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:19 ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу экс-полковника-миллиардера Захарченко

15:59 Памфилова назвала политической борьбой регистрацию кандидатов на выборы в Мосгордуму

15:52 Вавилина о ситуации с парком на Смоленке: “Это победа всех жителей Васильевского острова”  

15:51 Бывшего чиновника Смольного оштрафовали за взятки яйцами и маслом

15:18 Памфилова пообещала кандидатам в Мосгордуму не оставить без внимания их жалобы на отказы в регистрации

14:46 Памфилова обругала Навального за то, что он её оболгал, говоря о выборах в МГД

14:30 Комитет по туризму заплатит 400 тысяч за визит съемочной группы кулинарного шоу   1

14:25 Совфед займется вопросом законодательства по борьбе с домашним насилием

14:16 Новым премьером Британии избрали Бориса Джонсона

13:58 Вишневский: У меня еще много законопроектов, которые «Единая Россия» может внести от себя

13:45 Неравнодушные судьбе Шестуна граждане обратились в Европарламент и ПАСЕ

13:42 Четверо детей погибли при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

13:20 Проспект Энергетиков обещают расширить до октября 2020 года

13:15 Муниципал: Главу МО “Нарвский округ” хотят снять с выборов за агитацию в муниципальной газете

12:50 Члены ОНК подали иск против СИЗО "Кресты-1"

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru