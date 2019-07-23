Члены ОНК подали иск против СИЗО "Кресты-1"

Сотрудники Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Яна Теплицкая и Роман Ширшов подали иск против следственного изолятора "Кресты-1", откуда их выгнали во время беседы с подозреваемым по делу о теракте в метро, передает "Медиазона", ссылаясь на юриста Григория Вайпана.

Дело в том, что подозреваемый Аброр Азимов начал рассказывать членам ОНК о пытках в "секретной тюрьме".

"Речь идет не о единичном нарушении, а о системной проблеме - из-за внесенных летом прошлого года поправок в закон об ОНК теперь тюремщики запрещают членам ОНК разговаривать с заключенными на любые темы, которые не связаны с материально-бытовыми условиями содержания. Насилие, пытки обсуждать запрещают", - поделился Вайпан.

Дискуссия с подозреваемым Азимовым была прервана 20 апреля 2019 года: едва мужчина успел сказать несколько слов о том, как его пытали, в комнату для встреч ворвались сотрудники "Крестов" и увели его.

"Он начал рассказывать, но фактически в начале эта беседа прервалась. Он рассказал, как его похитили, как его довезли до подвала, к чему его приковали. Начал рассказывать, какие вопросы ему задавали. В этот момент беседу прервали", - рассказывала Теплицкая "МБХ медиа".

Как ей сообщили сотрудники ФСИН, правозащитники имеют право беседовать с подозреваемыми только об условиях содержания в изоляторе.

Аброр Азимов - один из обвиняемых по делу о теракте в петербургском метро в 2017 году. Он, а также ещё трое человек заявили о пытках и давлении в "секретной тюрьме" под Москвой.