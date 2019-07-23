Проспект Энергетиков обещают расширить до октября 2020 года

Участок проспекта Энергетиков между Якорной и Магнитогорской улицами должны расширить до 15 октября 2020 года: такой ответ получила кандидат в губернаторы Петербурга Надежда Тихонова от председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергея Харлашкина.

Между тем стоимость строительства пока не рассчитана, так как предстоит реконструировать имеющиеся инженерные коммуникации.

Расширять проспект будут без возведения предполагавшегося ранее нового путепровода.

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