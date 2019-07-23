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13:45

Неравнодушные судьбе Шестуна граждане обратились в Европарламент и ПАСЕ

фото ЗакС политика Неравнодушные судьбе Шестуна граждане обратились в Европарламент и ПАСЕ

Соратники бывшего руководителя Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, арестованного по обвинению в мошенничестве, обратились за помощью в Европарламент и Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) с просьбой проверить нарушение прав человека при рассмотрении его дела, поделилась с "МБХ медиа" жена чиновника Юлия Шестун.

По словам эксперта ПАСЕ по разработке конвенции о защите разоблачителей Михаила Трепашкина, организация действительно может изучить вопросы, касающиеся преследования по политическим мотивам.

"Руководители Ассамблеи неоднократно заявляли, что у нас не может быть политзаключенных, а здесь однозначно вырисовывается именно политический мотив. Плюс, здесь налицо грубое нарушение Конвенции о защите прав человека, на которую члены также могут обратить внимание", - поделился Трепашкин.

После рассмотрения обращения члены ПАСЕ могут вынести резолюцию в адрес властей РФ с требованием соблюсти все положения Конвенции.

Возбуждение против него уголовного дела Шестун продолжает считать политическим заказом и вины своей категорически не признает. Ущерб от инкриминируемых ему махинаций с подмосковной землей следствие оценивает в сотни миллионов рублей. В СИЗО он находится с лета 2018 года. До того он поддержал "антимусорные" митинги, с которыми и связывает свои неприятности.

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