Совфед займется вопросом законодательства по борьбе с домашним насилием

Совет Федерации подготовит предложения по изменениям в законодательство по борьбе с домашним насилием, передает «Интерфакс» со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

По словам Матвиенко, поручение проанализировать законодательство в этой сфере дано вице-спикеру Галине Кареловой, главе комитета по конституционному законодательству Андрею Клишасу и правовому управлению. Они должны выяснить, каких мер защиты жертв насилия не хватает.

Необходимо или ужесточить законодательство, или повысить ответственность в отношении применяющих домашние насилие, подчеркнула Матвиенко. По ее словам, объективной статистики по насилию в семье сейчас нет.

Закон о декриминализации побоев в семье был подписан президентом России Владимиром Путиным в феврале 2017 года. Он перевел нанесенные впервые побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. По данным судебного департамента при Верховном суде, за один только 2017 год количество поступивших в суды дел о домашнем насилии многократно превысил аналогичные показатели за прошлые годы.

Жертвы домашнего насилия, защищаясь при нападении, часто попадают под уголовные дела, в том числе – об убийстве. Один из последних примеров – сестры Хачатурян, которых обвиняют в убийстве их отца. Мария, Ангелина и Крестина рассказали, что отец годами издевался над ними, в том числе принуждал к действиям сексуального характера. Изначально девушек арестовали, но спустя два месяца выпустили из СИЗО. Защита настаивает на том, что случившееся было самообороной, следователи – убийством, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

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