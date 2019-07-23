Комитет по туризму заплатит 400 тысяч за визит съемочной группы кулинарного шоу

Комитет по туризму Санкт-Петербурга готов заплатить 403 тысячи из городского бюджета, чтобы организовать визит съемочной группы программы "Поедем, поедим!" в Санкт-Петербург, следует из данных сайта Госзакупок.

Визит планируют организовать со 2 по 6 сентября 2019 года. За 400 тысяч рублей потенциальный победитель аукциона купит для съемочной группы билеты на поезд и в гостиницу, организует встречу на Московском вокзале и трансфер до отеля, организует питание и транспортное обслуживание группы.

Проживать пять членов съемочной группы будут в пятизвездочном отеле в Адмиралтейском или Центральном районе.

Как следует из технического задания закупки, дороже всего обойдется размещение в отеле, на которое потратят более 190 тысяч рублей.

Кулинарное шоу "Поедем, поедим!" с ведущим Джоном Уорреном выходит на НТВ с 2012 года.