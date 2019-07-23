Бывшего чиновника Смольного оштрафовали за взятки яйцами и маслом

Петродворцовый суд Петербурга приговорил бывшего сотрудника комитета по вопросам законности Смольного Сергея Бутина к штрафу в 650 тысяч рублей по делу о взятке продуктами, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд установил, что Бутин, старший инспектор управления комитета по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях, в течение трех лет брал взятки от продавцов, торгующих в неположенных местах. Один из продавцов на Чебышевской улице платил Бутину по 2 тысячи рублей в месяц, у другого, на улице Рубакина, чиновник забирал банку меда и три банки масла, у еще одного – шесть десяток яиц.

Дело рассматривалось по ч.3 ст.290 (получение взятки) и ч.1 ст.291.2 УК (мелкое взяточничество). В суде Бутин частично признал вину, сказав, что мед он не брал. Суд назначил штраф и лишил чиновника права занимать должности на госслужбе, в правоохранительных органах и органах местного самоуправления в течение двух лет.