Памфилова назвала политической борьбой регистрацию кандидатов на выборы в Мосгордуму

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордуму заявила, что регистрация – это «политическая борьба», трансляция ведется на YouTube.

«Вам никто не будет создавать комфортные условия. Это политическая борьба», - сказала Памфилова.

Попутно Памфилова дала понять, что любит русский рок – после того, как Любовь Соболь, говоря о регистрации кандидатов-спойлеров, заметила, что не был зарегистрирован на выборах и Сергей «Паук» Троицкий, лидер группы «Коррозия металла».

«По мне, так все участвуйте в выборах, даже Паук», - сказала Памфилова. По ее словам, ей жаль, что его сняли с выборов. Памфилова упомянула, что очень любит русский рок, ей нравится группа «Пикник», и что почему-то лидеру «Океана Эльзы» Святославу Вакарчуку можно участвовать в выборах в Верховную Раду Украины, а Пауку в Мосгордуму – нельзя.

Ранее Памфилова на встрече пообещала, что ЦИК займется жалобами кандидатов, если Мосгоризбирком им откажет. Она также дала понять, что ей все равно, какой «политической ориентации» кандидаты, и ей самой не нравится избирательное законодательство, но комиссия права законодательной инициативы не имеет.