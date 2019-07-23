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17:05

После дела Голунова Москалькова предложила наделить расследователей статусом неприкосновенности

фото ЗакС политика После дела Голунова Москалькова предложила наделить расследователей статусом неприкосновенности

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, вдохновившись резонансным делом расследователя Ивана Голунова, выступила с предложением, что журналистов, занимающихся подобного рода деятельностью, следует оберегать, информирует ТАСС.

"Я полностью поддерживаю мнение о том, что журналистские расследования не имеют никого статуса и определенных гарантий защищенности. Может быть, даже [необходимо] создание некого статуса неприкосновенности для этих журналистских расследований и их участников", - полагает омбудсмен.

Однако, уточнила Москалькова, первоначально необходимо проработать правовую сторону данной инициативы.

"Дело Ивана Голунова связано с его журналистской деятельностью. Наши журналисты порой испытывают давление, мы проводим мониторинг защиты прав журналистов и будем работать вместе с Союзом журналистов по этой теме и дальше", - подытожила уполномоченная.

Иван Голунов стал фигурантом громкого уголовного дела по обвинению в сбыте наркотиков. После массовых протестов в июне дело оперативно прекратили за отсутствием достаточных доказательств вины журналиста. Позднее было возбуждено другое уголовное дело, фигурантами которого стали полицейские, подбросившие наркотики расследователю.

1 июня "Медуза" и еще ряд российских и зарубежных СМИ опубликовали расследование, из-за которого, возможно, у Голунова начались проблемы.

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