КГИОП признал сад дачи композитора Рубинштейна региональным памятником культуры

КГИОП включил сад дачи композитора Антона Рубинштейна в Петергофе в реестр как объект культурного наследия регионального значения, сообщили в Смольном.

Этот сад – интересный пример дачного парка, в котором видовые композиции сформированы с учетом особенностей рельефа. Рубинштейн скончался в усадебном доме в 1894 году. В саду бывали критик Владимир Стасов, скульптор Марк Антокольский, поэт Алексей Апухтин, художник Эрнест Липгарт, написавший портрет Рубинштейна в 1886 году, и многие другие.

До Рубинштейна в этих местах находилась дача генерал-майора Максима Крыжановского – героя Отечественной войны 1812 года. Он также служил комендантом Петропавловской крепости и был членом военного Совета.