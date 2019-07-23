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Новости

18:19

Вишневский обжалует в Горсуде отказ в регистрации кандидатом в губернаторы

фото ЗакС политика Вишневский обжалует в Горсуде отказ в регистрации кандидатом в губернаторы

Городской суд Петербурга назначил на 25 июля рассмотрение иска лидера фракции «Яблоко» в Заксобрании Бориса Вишневского к Горизбиркому. «Яблочник» намерен обжаловать отказ в регистрации его в качестве кандидата в губернаторы Петербурга.

Вишневский сообщил ЗАКС.Ру, что будет представлять свои интересы самостоятельно. Он признался, что шансов победить у него мало, но намерен дойти до Конституционного суда и создать прецедент.

- Невозможность собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов была вызвана не отсутствием у меня поддержки в городе, а чисто политическими соображениями, - уверен депутат. – Это прямо противоречит позиции Конституционного суда, который еще семь лет назад говорил, что этот фильтр не должен использоваться для отсечения от выборов оппозиционных кандидатов и дискриминации по принципу политической принадлежности.

Он также добавил, что факт его поддержки избирателями подтвержден результатами выборов в ЗакС в 2016 году и последними данными социологических опросов.

Напомним, пытаясь пройти муниципальный фильтр, Вишневский лично объехал большинство петербургских муниципалитетов. Однако за него подписались только пять депутатов, в том числе три единоросса.

Выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября параллельно с муниципальными. За пост высшего должностного лица города поборются временный градоначальник, член партии «Единая Россия» Александр Беглов, который решил баллотироваться самовыдвиженцем, режиссер и депутат Госдумы от КПРФ Владмир Бортко, член фракции «Справедливой России» в городском Заксобрании Надежда Тихонова, а также беспартиный депутат Заксобрания Михаил Амосов, которого своим кандидатом выдвинула «Гражданская платформа».


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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21:08    
Жидёнок никак не успокоится !

20:12    
Не смешил бы уж народ господин Кролик своим фэйсом алкаша. Молдаванам мошенникам сделал квартиру за просто так? И думает, что в это все поверят?  Особенно при том, что еще не зарегистрировался, а бабло стал собирать через интернет. Жулик похоже.))

19:53    
Ничего у него не получится! Ему давно пора "сушить сахари"!!!

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