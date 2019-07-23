Цивилев предложил приостанавливать работу нерадивых агрегаторов такси после смертельного ДТП на Обводном

Депутат Заксобрания Алексей Цивилев обратился к комитету по вопросам законности Смольного с предложением приостанавливать работу агрегаторов такси и их партнеров, которые не предоставляют данные о водителях в комитет по транспорту.

Предложение Цивилев высказал после аварии утром 23 июля с участием автомобила «Яндекс.Такси». Машина на набережной Обводного канала на высокой скорости задела боком край контейнеровоза и перевернулась. Погибли два пассажира, еще одна девушка попала в больницу.

В отношении виновника аварии – сидевшего за рулем уроженца Узбекистана – было возбуждено уголовное дело. Он был нетрезв и без водительского удостоверения.

Цивилев напомнил, что в 73% ДТП по вине такси происходят с участием нелегально работающих водителей, а поправки в закон, вводящие понятие «диспетчерская служба» и штрафы за передачу заказов нелегалам, так и не приняли.

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