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18:45

Цивилев предложил приостанавливать работу нерадивых агрегаторов такси после смертельного ДТП на Обводном

фото ЗакС политика Цивилев предложил приостанавливать работу нерадивых агрегаторов такси после смертельного ДТП на Обводном

Депутат Заксобрания Алексей Цивилев обратился к комитету по вопросам законности Смольного с предложением приостанавливать работу агрегаторов такси и их партнеров, которые не предоставляют данные о водителях в комитет по транспорту.

Предложение Цивилев высказал после аварии утром 23 июля с участием автомобила «Яндекс.Такси». Машина на набережной Обводного канала на высокой скорости задела боком край контейнеровоза и перевернулась. Погибли два пассажира, еще одна девушка попала в больницу.

В отношении виновника аварии – сидевшего за рулем уроженца Узбекистана – было возбуждено уголовное дело. Он был нетрезв и без водительского удостоверения.

Цивилев напомнил, что в 73% ДТП по вине такси происходят с участием нелегально работающих водителей, а поправки в закон, вводящие понятие «диспетчерская служба» и штрафы за передачу заказов нелегалам, так и не приняли.


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19:50    
Нерадивых - ???  Да это просто распи.дяи. Давить их надо, а не их "работу приостанавливать". Что за розовые слюни. От этих шелудивых погонщиков люди гибнут, и нам работы не хватает.

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