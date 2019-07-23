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18:58

ГИК решил потратить на «дачные» участки 7,39 млн рублей

фото ЗакС политика ГИК решил потратить на «дачные» участки 7,39 млн рублей

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 23 июля приняла решение о дополнительном выделении средств на проведение губернаторских выборов, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Горизбирком направит на эти цели 7,39 млн рублей. Деньги пойдут на организацию избирательных участков вне Петербурга.

Горизбирком 11 июля одобрил создание 92 избирательных участков на территории садоводств в Ленинградской и Псковской областях. Соответствующее решение ГИК принял на заседании 11 июля. С резкой критикой предложения выступили трое кандидатов в губернаторы Петербурга: Владимир Бортко, Надежда Тихонова и Михаил Амосов.

ЗАКС.Ру рассказывал о решении ГИК открыть избирательные участки за пределами Петербурга. Некоторые эксперты положительно отзываются о перспективе "дачного" голосования. Оппозиционеры же в свою очередь опасаются, что это повлечет за собой фальсификации.

Изначально на выборы губернатора Петербурга планировалось выделить 608,6 млн рублей. Из указанной суммы 35 млн рублей потратят на работу самого ГИКа. Бюджетные средства в частности идут на размещение плакатов о дне голосования и на оплату водителей для членов ГИК (в том числе и ночных). В начале июля было объявлено, что ГИК дополнительно выделит 4 млн рублей нижестоящим комиссиям. 

София Саттарова


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21:03    
Очередная подлость хитрож.ых присосавшихся пиявок. Не зря ВСЕ, кроме врио против этой афёры.

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