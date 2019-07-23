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Новости

20:49

Социологии сообщили о готовности 40% опрошенных голосовать за Беглова на выборах

фото ЗакС политика Социологии сообщили о готовности 40% опрошенных голосовать за Беглова на выборах

Независимый проект «Открытой мнение» провел опрос о готовности петербуржцев отдавать свои голоса на выборах губернатора Петербурга.

Эксперты опросили примерно 1500 совершеннолетних петербуржцев по телефону и на улицах. Из предложенного списка они могли выбрать нескольких кандидатов и даже всех. В опрос включили в том числе и политиков, которые в выборах не участвуют.

За врио главы региона Александра Беглова готовы проголосовать 40% опрошенных, его антирейтинг составил 14%. За Владимир Бортко проголосовали бы 8%, Михаил Амосов – 4%, Надежда Тихонова – 3%. Их антирейтинги составили 8%, 4% и 5% соответственно.

9% готовы были бы поддержать на выборах Оксану Дмитриеву, которая в выборах не участвует, столько же отдали бы голоса за Бориса Вишневского, который не прошел муниципальный фильтр. Еще один несостоявшийся кандидат, Олег Капитанов, набрал бы 2%. Включены также в список спикер ЗакСа Вячеслав Макаров (3%), глава «Газпрома» Алексей Миллер (5%) и телеведущая Ксения Собчак (4%).

Собчак возглавила «антирейтинг», получив 57%. Миллер набрал 12% по этому пункту, Макаров – 10%. Антирейтинг Вишневского составил 8%, Капитанова – 6%, Дмитриевой – 5%.

Проект «Открытое мнение. Санкт-Петербург 2019» представили в мае, его участники намерены сделать доступными независимые социологические данные. Деньги для проведения опроса собираются при помощи краундфандинга.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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21:59    
Будет второй тур.

21:13    
20-56  Глупышка ! Второй тур (которого не будет) - напрасно потраченные деньги и нервы политически озабоченных и неадекватных "активистов". Лишняя работа полиции, которая не должна теперь скромничать с "активистами" всех мастей. Надоели паскудники ! . Беглов - губер.

20:57    
Не верю!

20:56    
А РЕЙТИНГ застыл на 21% - БЕЗ второго тура не ОБОЙТИСЬ

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