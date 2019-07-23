Шишкина обратилась в ЦИК с жалобой на выборы в Петербурге

Руководитель петербургского отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина 23 июля обратилась к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой с жалобой на проведение выборов в Петербурге, об этом Шишкина сообщила в своем Facebook. Она потребовала, чтобы ЦИК проверил действия петербургских избиркомов и привлек к юридической ответственности сотрудников и руководителей ИКМО.

Марина Шишкина обратила внимание на то, что избирательные комиссии города нашли "новую технологию по снятию оппозиционных кандидатов с выборов депутатов муниципальных советов муниципальных образований". По словам Шишкиной, в городские суды обращаются кандидаты от "Единой России" с требованием снять с выборов оппозиционеров под предлогом того, что последние во время подачи документов на регистрацию "не предъявляли сотрудникам ИКМО оригиналы общегражданских паспортов".

"Это действие ИКМО никаким образом не регистрируют, поэтому в судах ситуация выглядит так: слово кандидата против слова сотрудника ИКМО, оформлявшего его регистрацию", - написала Шишкина.

По её словам, муниципальные избирательные комиссии нашли еще одну "грязную технологию". ИКМО отказывают оппозиционерам в регистрации, а затем отменяют собственное решение. При этом по закону "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга" отменить любое заключение ИКМО может только Горизбирком или суд.

"Подобная схема использована в МО "Черная речка" и в МО "Коломяги". В обоих случаях ИКМО первоначально необоснованно приняли решения об отказе в регистрации кандидатов от партии "Справедливая Россия". Затем эти ИКМО по непонятным причинам (и без какого-либо обоснования) вдруг изменили свое мнение и приняли решения о пересмотре "отказных" решений. При этом в ИКМО "Черная речка" кандидатам категорически отказались выдавать на руки копии соответствующих решений", - уточнила Марина Шишкина.

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