Проблема "яблочных" отказов

Почти половина выдвиженцев в муниципальные депутаты от «Яблока» в Петербурге получили отказы в регистрации. В партии считают, что это спланированная акция по их недопуску до выборов. Конкуренты «яблочников» склоняются к мнению, что партия не смогла грамотно организовать свою кампанию.

Отказ отказом погоняет

По данным координатора муниципальной кампании «Яблока» Максима Каца, партия выдвинула около 600 кандидатов в разные округа Петербурга. Из них на 13:00 часов 23 июля уже зарегистрировано 292 выдвиженца, а отказов в той или иной степени оспаривания – 253, сообщил Кац в разговоре с ЗАКС.Ру. Он считает, что обоснованных отказов всего 5-6, остальное же - надуманные причины и подмена документов. Координатор кампании «Яблока» добавил, что больше всего проблем с регистрацией кандидатов партии возникло в Петроградском и Московском районах.

- Петроградка просто вся по совершенно какому-то глупому основанию отклонена, Горизбирком поддержал. Это, видимо, на ЦИКе уже будет обсуждаться. Потому что здесь, я так понимаю, [спикер Законодательного собрания Вячеслав] Макаров держит Горизбирком очень крепко. И никогда Петроградку не зарегистрируют. Проблема еще в Московском районе и паре отдельных округов, - рассказал Кац.

Жалобы выдвиженцев от «Яблока» рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии рассматривала, например, 19 июля. В частности, заявления на ИКМО «Аптекарский остров». Муниципальная комиссия отказала «яблочникам» из-за отсутствия решения с конференции партии о выдвижении кандидатов. На самом заседании рабочей группы председатель ИКМО Фания Романова сообщила, что представители «Яблока» в своем заявлении заявили о выдвижении в одном округе, а партийные документы предоставили о выдвижении в другом округе. Так документы перепутаны у всех кандидатов, уточнила Романова. По ее словам, выдвиженцы сами не знали, что у них в документах: «выписка и выписка».

- Им так раздавали. Они сами не понимали сути, выдвиженцы, - рассказала председатель ИКМО.

Член ГИК Алла Егорова поинтересовалось у Романовой, как проходил прием документов.

- Как мне сказали, когда мы принимали документы, я тогда выходила в коридор, мужчина пришёл и пачкой выдал подтверждения, - сообщила представитель ИКМО.

Аналогичные ошибки якобы допустили кандидаты от «Яблока» при подаче документов в ИКМО «Кронверское». В решении Горизбиркома об отказе в удовлетворении жалобы «яблочника» Дмитрия Щипанова на отказ в регистрации от муниципальной комиссии сказано, что выдвиженцы были плохо подготовлены.

«Необходимо отметить, что кандидаты, выдвинутые избирательным объединением, были плохо подготовлены, не осознавали свою ответственность за полноту и достоверность сведений, представляемых в ИКМО» - сообщил ГИК.

По словам самого Щипанова, все документы он и партия досконально проверяли. Кандидат уверен, что подал и заявление, и решение с конференции партии на один округ.

Конкретно в нашем случае заявление о согласии баллотироваться я получал в штабе, а вот этот протокол я брал у нашего товарища, тоже кандидата, который забрал всю стопку из партии. Мы не идиоты: в списке пять фамилий, и десять человек одновременно не могли ошибиться, - рассказал Щипанов.

Всего в МО «Кронверское» 10 мандатов. Из них пять по 180 округу, а пять – по 181 округу. «Яблочники» выдвинули 10 кандидатов: по пять на каждый округ. В делах кандидатов по 180 округу, оказались партийные протоколы на 181 округ, а у выдвиженцев в 181 округ – документы по 180 округу, пояснил Щипанов. Скорее всего их подменили члены ИКМО, думает он.

Член ГИК от «Яблока» Ольга Покровская также считает, что все кандидаты одновременно не могли «сойти с ума» и сдать все документы неправильно. Об этом она заявляла ещё на заседании Горизбиркома. В разговоре с ЗАКС.Ру Покровская предположила, что ИКМО подменило кандидатам документы: протокол одного выдвиженца переложила в папку другого, и наоборот.

- В дела кандидатов вдруг попадают решения об их выдвижении по другому округу. Причем это у всех поголовно. Так в Кронверском, в Петровском, Посадском, Аптекарский остров, два человека во Введенском. Чкаловское еще не рассматривали, поэтому я не знаю, что там. Это такие методы борьбы с оппозицией, - считает Покровская.

Ещё одна распространенная причина отказов «Яблоку» - неинформирование партией в срок о проведении конференции по выдвижению кандидатов, рассказал Кац. По закону, партия должна предупредить избирательную комиссию о проведении этого мероприятия не менее чем за день. «Яблоко» проводило свою конференцию 25 июня. К тому момент многие ИКМО не пускали оппозиционных выдвиженцев, напомнил координатор муниципальной кампании «Яблока».

- Есть вопросы к извещениям о конференции. Это же был план вообще отказать всем нашим кандидатам по этим извещениям. Были проекты решений практически во всех комиссиях, и некоторые их даже принимали. Но мы смогли жуликов обмануть, отправив телеграммы. О конференциях мы извещали 19-20 [июня], и все комиссии были закрыты в это время. Их невозможно было известить. То есть ты приходишь с извещением, а там закрыто и говорят: «Документы не берем». В этом состоял план: не открывать комиссии до 25-го и сделать невозможным извещение о конференции, а потом всем отказать из-за его отсутствия. Но мы отправили телеграммы, и они устояли практически везде, - пояснил Кац.

Роковые ошибки

По мнению координатора «яблочников», его партия смогла на этих выборах представить альтернативную политическую силу. Именно из-за этого к кандидатам от «Яблока» такое большое внимание, считает Кац.

- Мы выдвинули всё по-честному, всё по-настоящему, людей никак не связанных с системой – это реальная оппозиционная сила. Никто больше не произвел внесистемную историю. То есть все остальные истории, так или иначе, идут внутри петербургской общепринятой политики. То есть все сходили к Макарову, посидели с ним, договорились: «Ты берешь эти округа, ты берешь эти округа, Петроградку ты не трогаешь», - все ударили по рукам и пошли. Это, конечно, не касается Штаба Навального. Они ни с кем не договаривались – у них большая часть кандидатов пошла от «Яблока», - заявил Кац.

Координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров рассказал, что «политическое решение не допускать оппозиционных кандидатов» определенно есть. Это справедливо и в отношении кандидатов «Яблока», уверен политик. Самого Пивоварова и его соратницу по «Объединенным демократам» Наталью Грязневич, например, кандидаты от «Единой России» пытались снять с выборов через суд. При этом, оппозиционер считает, что недопуск к выборам стоит связывать и с формальными соображениями.

– Порекомендовал бы коллегам более внимательно относиться к документам, – пояснил представитель «Объединенных демократов».

С ним солидарен глава регионального отделения «Партии роста» и кандидат в мундепы МО №75 и №72 Павел Швец, получивший отказ в регистрации в одном из округов. Соратники Швеца по партии сейчас столкнулись с массовой подачей исков против них во Фрунзенском районе. В разговоре с ЗАКС.Ру он так же, как и Пивоваров, не отрицает наличие кампании провластных сил против «Яблока». Однако, Швец уверен, что партия должна была лучше к этому подготовиться.

- Одной из причин отказов являются недочеты в документах. Моё впечатление, как человека, который занимается организацией выборов, партия организационно не совсем была готова к выдвижению такого количества кандидатов. Начиная с уведомления комиссий. Мы тоже этот вопрос обсуждали, но пришли к тому, что мы все уведомления приносили лично в комиссии. Буквально председатели расписывались в получении. «Яблоко» пошло по другому пути – они отправили телеграммы и теперь с этими телеграммами разбираются. Мы такого не делали. Второе – это то, что они отправили своих кандидатов самостоятельно подавать документы. И, естественно, комиссии этих неопытных кандидатов развели, как могли, - считает потенциальный муниципальный депутат.

Покровская и Кац не отрицают, что у представителей «Яблока» встречаются недочеты в документах. Но они носят единичный характер, заявила член ГИК.

- Я не отрицаю, что в некоторых случаях, их, кстати, единицы этих случаев, действительно кандидаты либо само избирательное объединение совершали ошибки. Но этих случаев можно насчитать не более 10 по городу. Они есть у всех избирательных объединений. Это неизбежная ошибка, которая происходит при каких-то массовых процедурах, - считает Покровская.

Кац уверен, что документы выдвиженцев «Яблока» в полном порядке.

- То, что Петроградка была вынуждена прибегнуть к подмене документов, а не нашла никакой другой способ, это в первую очередь говорит о том, что у нас всё идеально, - подчеркнул координатор «яблочников».

Вице-спикер ЗакСа и член фракции «Единая Россия» Сергей Соловьев в свою очередь считает, что «Яблоко» просто старается привлечь к себе больше внимания и добиться сочувствия избирателей. При этом, сами кандидаты ведут себя провокационно, заявил депутат.

- Есть специально обученные, скажем так, провокаторы, которых мы наблюдаем у нас в Адмиралтейском районе, которые просто по-любому поводу сами куда-то врываются, рассказывают, что их бьют там по пять, по семь раз, что у них документы там плохо подготовлены ... Вот эта вся история, конечно, привлекает внимание и вызывает у нашего избирателя сострадание, - поделился с ЗАКС.Ру своими мыслями Соловьев.

В частности, он выделил «яблочного» кандидата в муниципальные депутаты МО «Екатерингофский» и «Коломна» Федора Горожанко. Депутат ЗакСа посетовал, что СМИ берут у выдвиженца «развернутые комментарии» о том, как его обижают. При этом, никто подробно не освещает провокаторскую деятельность потенциального мундепа, считает единоросс.

- А то, что вот этот товарищ от «Яблока», Горожанко, врывается, ломает двери, оскорбляет сотрудников полиции, бросается на машины, и сотрудники полиции его снимают. Но ведь он же ведет себя как провокатор. Об этом никто почему-то не рассказывает, - удивился Соловьев.

Напомним, Горожанко два раза задерживали у ИКМО «Екатерингофский». Последний раз, 18 июля, в комиссии заявили, что он якобы сломал дверь. ЗАКС.Ру 22 июля опубликовал интервью с кандидатом о проходящей в городе муниципальной кампании.

По мнению Соловьева, все вопросы необходимо решать в рамках закона. Если кандидат не согласен с отказом ему в регистрации, то он должен обратиться в вышестоящую избирательную комиссию или суд, уверен депутат ЗакСа.

При этом, по информации Каца, Горизбирком самостоятельно решил зарегистрировать только 1\5 из всех отмененных отказов в регистрации. В основном ГИК отправляет решения на пересмотр, отметил «яблочник». Однако, не все ИКМО пересматривают решения в пользу кандидатов – второй раз представителям оппозиции отказали в ИКМО «Московская застава», привел пример координатор муниципальной кампании. Дальнейшая инстанция, в которую намерены обратиться «яблочники, это Центральная избирательная комиссия, рассказал Кац. Он уверен, что ЦИК будет принимать более объективные решения и зарегистрирует кандидатов от «Яблока».

София Саттарова

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