Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

9:36

Суд оставил Абызова под арестом еще на три месяца

фото ЗакС политика Суд оставил Абызова под арестом еще на три месяца

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову на три месяца, до 25 октября, передает «Интерфакс».

Следствие считает, что Абызов может скрыться, уничтожить улики, надавить на свидетелей или продолжить преступную деятельность, пока расследование будет продолжаться. Следователи должны еще изучить еще много документов и материалов, допросить свидетелей и дождаться результатов экспертиз, пояснил в суде представитель следствия.Абызов просил перевести его под домашний арест и заявил о своей невиновности.

Также суд продлил арест на тот же срок директору по экономике и финансам АО «Ремонтэнергомонтаж и сервис» \ Галине Фрайденберг и бывшему члену совета директоров АО «Сибирская энергетическая компания» Николаю Степанову. Другим фигурантам - директору «Сибэко» Александру Пелипасову, заместителю гендиректора ООО «Ру-Ком» Максиму Русакову и экс-гендиректору АО «Сибирская энергетическая компания» Сергею Ильичеву – продлили аресты до этого.

Абызова подозревают в хищении 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы. По версии следствия, эти деньги он вывел за границу.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


10:38    
Посадить этого ворюгу лет на 15 с 100%-й конфискацией имущества в доход государства!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
12:52 Миронов обратился к Медведеву с идеей помощи банковским вкладчикам

12:47 Дом Шульгина на Кирочной улице признали региональным памятником

12:38 Амосов понял Трампа и хочет написать Цукербергу

12:34 Российское гражданство получили 7 тысяч жителей Донбасса   1

12:15 Амосов намерен представить губернаторскую программу в августе

12:15 Муниципал: ИКМО “Екатерингофский” зарегистрировала оппозиционных кандидатов

11:59 Новгородский избирком принял документы у претендентов на вакантное место в Госдуме

11:35 Навальному вменяют призывы к акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы   5

11:34 Крыши двух тысяч домов реконструируют к зиме для борьбы с сосульками

10:54 В Госдуме предложили сделать платными курилки в аэропортах

10:32 Получившие угрозы от "Пилы" активисты просят СК найти ее авторов после убийства Елены Григорьевой

9:57 Навального задержали на выходе из дома в Москве   10

9:36 Суд оставил Абызова под арестом еще на три месяца   1

23 июля, 22:48 Проблема "яблочных" отказов   5

23 июля, 21:25 Шишкина обратилась в ЦИК с жалобой на выборы в Петербурге   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru