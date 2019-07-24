Суд оставил Абызова под арестом еще на три месяца

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову на три месяца, до 25 октября, передает «Интерфакс».

Следствие считает, что Абызов может скрыться, уничтожить улики, надавить на свидетелей или продолжить преступную деятельность, пока расследование будет продолжаться. Следователи должны еще изучить еще много документов и материалов, допросить свидетелей и дождаться результатов экспертиз, пояснил в суде представитель следствия.Абызов просил перевести его под домашний арест и заявил о своей невиновности.

Также суд продлил арест на тот же срок директору по экономике и финансам АО «Ремонтэнергомонтаж и сервис» \ Галине Фрайденберг и бывшему члену совета директоров АО «Сибирская энергетическая компания» Николаю Степанову. Другим фигурантам - директору «Сибэко» Александру Пелипасову, заместителю гендиректора ООО «Ру-Ком» Максиму Русакову и экс-гендиректору АО «Сибирская энергетическая компания» Сергею Ильичеву – продлили аресты до этого.

Абызова подозревают в хищении 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы. По версии следствия, эти деньги он вывел за границу.