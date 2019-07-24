Навального задержали на выходе из дома в Москве

Полицейские задержали политика Алексея Навального у подъезда его дома, об этом Навальный сообщил в Instagram.

По словам оппозиционера, он вышел на пробежку и хотел купить цветы жене по случаю ее дня рождения, но у подъезда его поджидал небольшой автобус с сотрудниками ОМОН.

«Сейчас, как дурак, в трусах, нахожусь в отделении полиции», - сообщил Навальный.

Ранее Навальный выступал на согласованном митинге за честные выборы в Москве. Тогда он заявил, что в случае недопуска независимых кандидатов протестующие соберутся «у мэрии Москвы».

Параллельно с Навальным полицейские задержали двух активистов - Константина Котова и Александра Арчагова, также на выходе из домов, передает «ОВД-Инфо». Причину задержания обоим не назвали.