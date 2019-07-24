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10:32

Получившие угрозы от "Пилы" активисты просят СК найти ее авторов после убийства Елены Григорьевой

фото ЗакС политика Получившие угрозы от "Пилы" активисты просят СК найти ее авторов после убийства Елены Григорьевой

ЛГБТ-активисты, которые были упомянуты в списке «гомофобной игры "Пила"» вместе с погибшей Еленой Григорьевой, обратились в Следственный комитет и управление МВД по Петербургу с просьбой о возбуждении уголовных дел. Юридическую помощь оказывает инициативная ЛГБТ-группа «Выход».

Заявители просят правоохранителей установить авторов сайта, на котором были размещены угрозы в их адрес, и где искали тех, кто за деньги готов нападать на представителей ЛГБТ, и проверить их на причастность к убийству Григорьевой. Также они считают, что речь может идти о нарушениях ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды) и ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

Полиция не сделала ничего, чтобы установить тех, кто стоит за этим сайтом, заявил правовой советник «Выхода» Макс Оленичев. «Теперь у правоохранительных органов есть шанс найти организаторов "Пилы" в рамках конкретного уголовного дела. Мы требуем рассмотреть причастность "Пилы" к совершению преступления как одну из возможных версий убийства», - сказал Оленичев.

Григорьеву убили в ночь на 21 июля. Ее тело нашли на Пулковской улице с множеством ножевых ранений и следами удушья. Следствие продолжает искать причастных к преступлению. По некоторым данным, незадолго до смерти Григорьеву видели в компании. Сообщалось, что ей поступали угрозы.

Кроме Григорьевой, в списке «Пилы» был Ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге. 16 июля центр получил угрозы по почте от того же отправителя, что и Григорьева.

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