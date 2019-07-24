Получившие угрозы от "Пилы" активисты просят СК найти ее авторов после убийства Елены Григорьевой

ЛГБТ-активисты, которые были упомянуты в списке «гомофобной игры "Пила"» вместе с погибшей Еленой Григорьевой, обратились в Следственный комитет и управление МВД по Петербургу с просьбой о возбуждении уголовных дел. Юридическую помощь оказывает инициативная ЛГБТ-группа «Выход».

Заявители просят правоохранителей установить авторов сайта, на котором были размещены угрозы в их адрес, и где искали тех, кто за деньги готов нападать на представителей ЛГБТ, и проверить их на причастность к убийству Григорьевой. Также они считают, что речь может идти о нарушениях ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды) и ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

Полиция не сделала ничего, чтобы установить тех, кто стоит за этим сайтом, заявил правовой советник «Выхода» Макс Оленичев. «Теперь у правоохранительных органов есть шанс найти организаторов "Пилы" в рамках конкретного уголовного дела. Мы требуем рассмотреть причастность "Пилы" к совершению преступления как одну из возможных версий убийства», - сказал Оленичев.

Григорьеву убили в ночь на 21 июля. Ее тело нашли на Пулковской улице с множеством ножевых ранений и следами удушья. Следствие продолжает искать причастных к преступлению. По некоторым данным, незадолго до смерти Григорьеву видели в компании. Сообщалось, что ей поступали угрозы.

Кроме Григорьевой, в списке «Пилы» был Ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге. 16 июля центр получил угрозы по почте от того же отправителя, что и Григорьева.