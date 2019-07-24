Крыши двух тысяч домов реконструируют к зиме для борьбы с сосульками

К началу следующей зимы крыши двух тысяч домов будут оборудованы с помощью технологии, помогающей минимизировать количество наледей и сосулек - для того, чтобы не повторилась печально знаменитая зима 2018-2019 годов. Работы анонсировал врио губернатора Александр Беглов, которого цитирует ТАСС.

"До 30 ноября 2019 года должна быть завершена модернизация чердаков 2 тыс. многоквартирных жилых домов по технологии "холодный чердак" для предотвращения образования наледи на крышах. До 2020 года все многоквартирные дома города должны быть переведены на систему "холодный чердак", - сообщил чиновник.

Для воплощения модернизации в жизнь потребовалось 703 млн бюджетных рублей. По упомянутой технологии она производится таким образом, что на чердаках устанавливается температура, отличающаяся от уличной не более чем на четыре градуса.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.