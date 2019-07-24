Амосов намерен представить губернаторскую программу в августе

Кандидат в губернаторы Петербурга и депутат Законодательного собрания Михаил Амосов планирует представить свою программу в первой половине августа. Об этом он сообщил на брифинге 24 июля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам кандидата, рабочее название программы «Город для людей». Потому что самое главное в городе - это люди, считает Амосов.

Он уверен, что Петербургу необходимо больше выборных должностей. В частности, в районной власти, уточнил депутат. Он добавил, что требуется развивать институты, которые будут способствовать влиянию общества на власть.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября. На пост градоначальника претендуют четыре кандидата: Михаил Амосов ("Гражданская платформа"), Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Владимир Бортко (КПРФ) и врио губернатора Александр Беглов.

София Саттарова

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