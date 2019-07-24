Российское гражданство получили 7 тысяч жителей Донбасса

После того, как президент Владимир Путин оставил свою подпись под инициативой, облегчающей процедуру получения российского гражданства для жителей юго-востока Украины, обладателями паспортов стали 7 тысяч жителей Донбасса. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, на которого ссылается "Интерфакс". Еще 30 тысяч человек подали заявку на получение гражданства и ждут бюрократического решения.

Чиновник выразил готовность принять всех жителей регионов, частично контролируемых сепаратистами, и трудоустроить их, озвучив количество свободных вакансий - 47 тысяч.

На такого рода активность Кремля в апреле эмоционально отреагировал новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, выступивший с резким заочным обращением к российскому лидеру.