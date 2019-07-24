Амосов понял Трампа и хочет написать Цукербергу

Депутат Законодательного собрания и кандидат в губернаторы Петербурга Михаил Амосов рассказал, что начал понимать президента США Дональда Трампа в плане его высказываний о «фейковых» новостях. Такое заявление Амосов сделал на брифинге 24 июля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Депутат сообщил, что в Facebook появилась страница «Петербург за Амосов». Кандидат заявил, что не имеет никакого отношения к этой странице.

Он обратился в Роскомнадзор и Горизбирком. Однако ведомства сообщили, что не имеют полномочий для регулирования этого вопроса, рассказал Амосов. Он добавил, что Горизбирком обратился в правоохранительные органы, а Роскомнадзор посоветовал написать в прокуратуру. Так депутат и намерен поступить.

Также команда кандидата написала в Facebook, который отказался удалять «фейковую» страницу, поделился депутат. Теперь он намерен писать основателю социальной сети Марку Цукербергу. Возможно для этого депутат обратится за помощью в посольство США, рассказал Амосов.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.