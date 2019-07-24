Миронов обратился к Медведеву с идеей помощи банковским вкладчикам

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с обращением к премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором предлагает ему подумать над увеличением компенсаций банковским вкладчикам в случае разорения банков и кредитных организаций. Это, с его точки зрения, необходимо хотя бы потому, что зачастую объем вклада превышает установленную в действующем законодательстве сумму возмещения - 1,4 млн рублей. Таких людей, полагает Миронов, как правило, характеризует добропорядочность, законопослушность, трудостроенность и наличие при этом какой-то серьезной жизненной проблемы. Он предлагает увеличить компенсацию до 10 млн рублей.

"Это могли быть деньги на оплату дорогостоящего лечения. Либо средства, полученные от продажи квартиры для покупки нового жилья. В большинстве случаев это все деньги, которые есть у вкладчика и его семьи. Но в рамках действующего механизма компенсаций люди не могут их вернуть", - обращает он внимание премьера в своем письме.

По словам Миронова, вкладчики, внесшие крупные суммы, являются "заложниками системных проблем в банковском секторе".