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Новости

13:12

Такие предложения традиционны для выборов: Кандидаты в губернаторы – о предложении Бортко

фото ЗакС политика Такие предложения традиционны для выборов: Кандидаты в губернаторы – о предложении Бортко

В одном из недавних интервью кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ, режиссер Владимир Бортко рассказал о предложении своим «контрагентам» - кандидатам от «Справедливой России» Надежде Тихоновой и бывшему «яблочнику» Михаилу Амосову - одновременно сняться с выборов в знак протеста против уловок действующей власти. Прежде всего, против создания многочисленных избирательных участков в садоводствах Ленинградской области и даже в ряде населенных пунктов Псковской области. Сам Бортко считает себя реальным кандидатом на выход во второй тур выборов вместе с Александром Бегловым.

Кандидат в губернаторы Петербурга от «Гражданской платформы» Михаил Амосов в беседе с ЗАКС.Ру подтвердил разговор с Бортко. «Конечно, разговор по данному поводу был. Но это я бы сказал, что это достаточно оригинальное предложение», - сказал Амосов. 

Сам Амосов не планирует снимать свою кандидатуру. «У нас выборы и я выдвигался для участия в них», - подчеркнул кандидат.

Представитель «Справедливой России» Надежда Тихонова также подтвердила факт беседы с Бортко. По ее мнению, поводом к снятию кандидатур может стать именно создание избирательных участков в садоводствах Ленинградской области и на территории Псковской области: их появление создает благоприятные условия для фальсификаций, так как работу избирательных комиссий становится очень тяжело контролировать.

«Если мы увидим, что на участках в Псковской области регистрируется не 200 человек, а 200 тысяч, то тогда мы будем давить на ЦИК, в том числе, путем угрозы совместного выхода из кампании всех кандидатов», - сказала Тихонова.

Кандидат в губернаторы считает, что Горизбирком вместо того, чтобы создавать УИКи в других регионах, должен приложить все усилия к тому, чтобы мотивировать петербуржцев вернуться  8 сентября в город и принять участие в выборах.

Депутат Заксобрания Борис Вишневский уверен, что никто из кандидатов не снимет свою кандидатуру.

«Не для того допущенные кандидаты идут на выборы, чтобы потом сняться. Их задача - обеспечить легитимность избрания врио губернатора Александра Беглова в первом туре. Хотя не скрою, я был бы доволен, если подобное произошло. И выборы губернатора были бы отменены. В таком случае новые выборы главы города прошли бы уже после муниципальных выборов, по итогам которых, я очень надеюсь, существенно изменится состав депутатов. А это, в свою очередь, приведет к новым возможностям по преодолению муниципального фильтра, уже без тотального контроля со стороны "Единой России". Но сейчас в возможность отмены выборов мне верится с трудом», - сказал Вишневский

Петербургский политолог Александр Конфисахор считает подобные заявления обыденным явлением для выборов.

«Такие предложения традиционны для выборов, они систематически возникают, но, как правило, никогда ничем не заканчиваются. Никто не хочет показать свою слабость, наоборот, все демонстрируют только силу духа. Каждый кандидат рассчитывает если не на победу, то на второе место по итогам подсчета голосов. И такого никогда не было, чтобы абсолютно все участники кампании последовали за такой идеей», - уверен эксперт.

Анатолий Дроздов


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:52    
Возможно, стоит проголосовать за Бортко. Несмотря на то, что он коммуняка.

13:43    
Бортко в провокаторы записался, что ли? Совсем с ума сбрендил в 72 года!

Страница 1-ая (всего: 1)
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