СК по Москве возбудил дело о воспрепятствовании работе избиркомов из-за протестов

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование работе избиркома) после протестов независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.

В СК заявили, что в июле «участники одного из движений» организовали проведеие «заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома» с целью давления на членов» городской и окружных комиссий. Следствие утверждает, что вместе с тем эти участники угрожали применением насилия к членам избиркомов.

В Москве акции против снятия независимых кандидатов с выборов продолжались с 14 июля. Тогда прошла крупная акция у Мосгоризбиркома. После 20:00 полиция начала жестко вытеснять участников акции и задерживать их, в том числе применяя физическую силу. Некоторым активистам понадобилась помощь медиков.

20 июля прошел согласованный митинг, в котором приняли участие свыше 20 тысяч человек. Акция прошла мирно, но 24 июля правоохранители задержали выступавшего там Алексея Навального. Ему вменяют нарушение ст. 20.2 КоАП из-за призывов к акции 27 июля.