Глава ЦИК обратится в Верховный суд из-за нарушений на муниципальных выборах в Петербурге

Руководитель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова планирует обратиться в Верховный суд с просьбой сократить срок рассмотрения протоколов об административных правонарушениях в отношении членов петербургских ИКМО. Об этом Памфилова заявила во время заседания Центризбиркома 24 июля.

По её мнению, выборы в Петербурге оказываются фактически заблокированы, “когда муниципальный судья уходит в отпуск”.

“Это как может быть? Я прошу с этим досконально разобраться», - заявила Памфилова.

Другой член Центризбиркома Александр Кинев дополнил, что за минувшую неделю на муниципальные выборы в Петербурге поступило 500 жалоб. Всего за несколько недель в ЦИК пришло около двух тысяч обращений.

Массовые претензии к проведению муниципальных выборов в Петербурге появились практически с первого дня кампании. Ряд избиркомов скрыл от независимых кандидатов дату назначения выборов. Претенденты на участие в муниципальных выборах не могли сдать документы на регистрацию из-за подставных очередей, “итальянских забастовок” сотрудников ИКМО и сокращенного графика работы избиркомов. В конце июня Элла Памфилова допустила, что в Петербурге могут отменить муниципальные выборы из-за массовых нарушений. Однако позже в Центризбиркоме заявили, что ситуация с проведением кампании стабилизировалась.

Горизбирком за время проведение муниципальных выборов написал семь обращений в прокуратуру и пять — в Следственный комитет, но ответов пока не получила.