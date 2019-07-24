Суд согласился с претензиями УФАС к ювелирной сети 585

Арбитражный суд отклонил апелляции представителей торговой сети 585, продающей ювелирные изделия, к решению петербургских антимонопольщиков, которые уличили организацию в нарушении закона о рекламе. Компанию обязали выплатить два штрафа - по 100 тысяч рублей каждый.

Суть правонарушения состоит в том, что торговая сеть в массовом порядке рассылала смс-сообщения, не поинтересовавшись заранее о готовности и согласии адресатов их читать. Один из примеров таких сообщений выглядит следующим образом: "Трать свои 1000 золотые до 70% в 585 золотой 88005555585".