Друзья убитой активистки не верят в “бытовуху”

Вечером 23 июля в Петербурге состоялась акция памяти 41-летней ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Днем раньше стало известно о ее жестоком убийстве - на теле женщины нашли восемь ножевых ранений. За сутки родилось сразу нескольких версий случившегося - от бытовой ссоры до гомофобной казни. Соратники активистки не сомневаются, что преступление носит политический окрас. При этом участники встречи делились порой противоречивой информацией о мировоззрении погибшей.

Акция памяти Елены Григорьевой началась с небольшой задержкой. Собравшиеся к семи часам вечера у дома №14 по Невскому проспекту обнаружили, что это место уже занято. Со своими “анти-радужными” плакатами там стояли две женщины зрелого возраста. В одной из них участники акции узнали старую знакомую из НОД. Она держала в руках красный флаг и листок бумаги, на котором было написано, что Григорьеву убили алкоголики, а не гомофобы.

Эту версию накануне изложила “Фонтанка” со ссылкой на свои источники. По информации издания, незадолго до гибели женщина распивала спиртное с компанией из пяти человек. Друзья погибшей в бытовой сценарий не верят. Слишком убедительны для них угрозы, о которых неоднократно сообщала Григорьева. Не так давно она попала в базу “Пилы”, так называемой “гомофобной игры”, участники которой травили ЛГБТ-активистов в разных регионах России. По информации группы “Выход”, другие петербургские фигуранты списка “Пилы” после убийства обратились в Следственный комитет.

Некоторые участники акции на Невском проспекте, впрочем, уверяли, что Григорьева примкнула к ЛГБТ-движению исключительно из чувства солидарности. Бывший гражданский муж погибшей Андрей Гнеушев, проживший с Григорьевой с февраля 2018 по февраль 2019 года, рассказал ЗАКС.Ру, что никаких сомнений в ее гетеросексуальности у него нет. Участница движения “Солидарность” Ольга Смирнова, в свою очередь, заметила, что Григорьева сообщила о своей бисексуальности весной 2019 года.

- Она сделала двойной каминг аут, как сексуальный человек и как человек болеющий гепатитом, - уточнил активист Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие Алексей Назаров.

Григорьева родилась в Великом Новгороде. Там же, еще в нулевые начала участвовать в политических акциях. Долгое время она тяготела к ультраправым. Была региональным координатором “Партии националистов” и “Славянской силы Северо-Запад”. По информации центра “Сова”, она также участвовала в “Координационном совете национальных сил”. В то же время Григорьева активно поддерживала акции сторонников Алексея Навального.

Еще живя в Великом Новгороде, она была в контакте с праворадикалами из Петербурга. Время от времени участвовала в их акциях. После переезда в Северную столицу в начале 2018 года общение продолжилось. Хотя со временем, судя по странице ВКонтакте и воспоминаниям знакомых, политические пристрастия Григорьевой начали меняться. Она выходила в одиночные пикеты в поддержку крымских татар, поддерживала политзаключенных ингушей, выступала на акциях против гендерной дискриминации.

- На “Русском марше” люди могут сами себя защитить. А здесь ее помощь была важнее. Я хотел бы подчеркнуть, что она была не политическим, а правозащитным активистом, - объяснил ЗАКС.Ру бывший гражданский муж погибшей Андрей Гнеушев.

Но Григорьева не только защищала участников политических акций, но и сама на них выступала. 4 ноября 2018 года она взяла слово на организованном Комитетом “Нация и свобода” “Русском марше” в Удельном парке, предложив примерно трем десяткам собравшихся лозунг “Мы не экстремисты, мы русские”. Позже в одном из отчетов националистов о прошедшем митинге Григорьеву представили как “известную правую политическую деятельницу”.

- Если посмотреть, что она говорила на этих акциях, там близко ничего нет к той пропаганде, которую мы слышим из уст называющих себя националистами людей. Это абсолютно спокойные, разумные речи, - прокомментировала активность Григорьевой участница “Солидарности” Ольга Смирнова.

После того как Григорьева весной открыто сообщила о своей сексуальной ориентации, бывшие соратники по националистическому лагерю стали отправлять ей угрозы в соцсетях, сообщил ЗАКС.Ру друг погибшей, участник Группы помощи задержанным Александр Миронов.

- Это политическая заказуха, [организованная] либо нациками, либо сподручными Тимура Булатова, - считает Миронов.

Гнеушев в версию о мести праворадикалов не верит и считает, что сейчас в их лагере нет боевиков, готовых пойти на подобное:

- Я всех этих людей знаю, это точно не они. Я общался с ними. Да, были обиды, склоки, но… Это сейчас скорее клуб по интересам.

То, что напасть на Григорьеву могли якобы гомофобы, связанные с известным петербургским ЛГБТ-борцом Тимуром Булатовым или подобными ему людьми, бывший супруг допускает. Друзья активистки утверждают, что незадолго до гибели она рассказала им, что Булатов будто бы прислал ей фотографию ножа с подписью “Как думаешь, [гомосексуалов] колотить таким [хорошо] будет?”

Вместе с тем, многие знавшие убитую рассказывают, что у нее дома часто ночевали приятели, а иногда и малознакомые люди из других городов. Бывало, что с ними случались конфликты. Например, пару месяцев назад один из таких “вписчиков” напал на активистку с кулаками. Однако Гнеушев не верит, что его бывшую жену могли изрезать ножом в ходе бытовой ссоры.

- Описание ранений не коррелируется с обычной пьяной дракой, - отметил он.

Участники акции памяти Григорьевой хоть и под бдительным взором десятка полицейских, но провели свое мероприятие. Чтобы не стоять рядом с авторами гомофобных плакатов, они перенесли акцию сперва в начало Невского проспекта, ближе к Дворцовой площади, а затем - к Александровской колонне.

Когда все разошлись, полицейские задержали участника “Солидарности” Владимира Шипицины. На акцию памяти жертв гомофобии он пришел в футболке полка “Азов”, подразделения МВД Украина, изначально формировавшегося из участников националистических партий и организаций. Месяц назад люди в таких же футболках в Киеве проводили контр-акцию против ЛГБТ-прайда. Чуть раньше идеолог “Азова” Эдуард Юрченко создал “анти-ЛГБТ” организацию “Орден”. Участников петербургской акции это никак не смутило, чего не скажешь о полицейских, которые не придумали ничего лучше чем подловить Шипицына, когда он пойдет домой. Активиста несколько часов продержали в отделении, а потом отпустили, не предъявив обвинений.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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