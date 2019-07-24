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Новости

14:04

Бортко намерен подать в суд на создателей фейковых групп в его поддержку и требовать блокировки

фото ЗакС политика Бортко намерен подать в суд на создателей фейковых групп в его поддержку и требовать блокировки

Кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимир Бортко заявил о намерении требовать от соцсетей блокировки аккаунтов фальшивых групп кандидатов и подать в суд иск о клевете.

Бортко подчеркнул, что созданные фейковые сообщества якобы в поддержку кандидатов на выборах губернатора на деле занимаются дискредитацией и «распространяют заведомо ложные сведения» от их имени.

«Эти сообщества распространяют заведомо ложные сведения, фальшивые высказывания от имени кандидатов и формируют у читателя их негативный образ. При этом для широкого распространения своих подделок они пользуются платной рекламой, нарушая закон, по которому агитация в СМИ начинается только за 28 дней до даты голосования», - указал Бортко.

 «Мы будем обращаться к администрациям социальных сетей с заявлениями о блокировке аккаунтов, использующихся для распространения ложной информации. По случаям клеветы мы будем обращаться в суд», - подчеркнул Бортко.

По его мнению, этим могут заниматься люди, связанные со штабом врио губернатора Александра Беглова. «Выходите из сумрака. Ведите борьбу честно и открыто. Победить должна лучшая программа, лучшая стратегия развития города, лучший, любимый народом кандидат. А не грязная политическая технология и не фальсификация результатов волеизъявления», - призвал Бортко.

Ранее о намерении добиваться блокировки такой фейковой группы заявил еще один кандидат, Михаил Амосов. Он заявил, что начал понимать слова президента США Дональда Трампа о «фейковых» новостях и намерен написать, в том числе, основателю Facebook Марку Цукенбергу.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:21    
Плохим танцорам... фейки мешают.

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