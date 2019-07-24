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Муниципал

14:11

Против петербургских ИКМО подали более 120 исков

фото ЗакС политика Против петербургских ИКМО подали более 120 исков

Суды Петербурга приняли более 120 исков по делам об административных правонарушениях, касающихся действий муниципальных избиркомов, сообщила 24 июля объединенная пресс-служба судов города. 

“Все дела рассматриваются в строгом соответствии с действующим законодательством и в установленные законом сроки”, - прокомментировали в пресс-службе.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что обратится в Верховный суд с просьбой, чтобы рассмотрение протоколов об административных правонарушениях в отношении членов петербургских ИКМО шло быстрее. По словам Памфиловой, выборы фактически блокируют,  “когда муниципальный судья уходит в отпуск”.

“Разъясняем, что должность "муниципальный судья" в судебной системе РФ отсутствует”, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга на заявление Памфиловой. 

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