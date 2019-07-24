Против петербургских ИКМО подали более 120 исков

Суды Петербурга приняли более 120 исков по делам об административных правонарушениях, касающихся действий муниципальных избиркомов, сообщила 24 июля объединенная пресс-служба судов города.

“Все дела рассматриваются в строгом соответствии с действующим законодательством и в установленные законом сроки”, - прокомментировали в пресс-службе.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что обратится в Верховный суд с просьбой, чтобы рассмотрение протоколов об административных правонарушениях в отношении членов петербургских ИКМО шло быстрее. По словам Памфиловой, выборы фактически блокируют, “когда муниципальный судья уходит в отпуск”.

“Разъясняем, что должность "муниципальный судья" в судебной системе РФ отсутствует”, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга на заявление Памфиловой.