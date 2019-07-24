Амосов объяснил одинаковые затраты на сбор подписей у кандидатов в губернаторы

Депутат Законодательного собрания и кандидат в губернаторы Петербурга Михаил Амосов сообщил, что равная сумма затрат на сбор подписей мундепов в поддержку выдвиженцев в главы города можно объяснить рыночным предложением. Такое заявление он сделал на брифинге 24 июля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Амосов рассказал, что практически все способные организовать сбор подписей компании называют одну и ту же стоимость работ.

- Я думаю, что есть такое понятие как рынок. Я могу вам сказать, что первоначально, как вы наверно знаете, мой план состоял в том, чтобы собирать подписи избирателей и параллельно собирать подписи муниципальных депутатов. Вот когда мы занялись подготовкой к первой теме, мы стали искать тех людей, которые могли бы не только на волонтерской основе, такие люди тоже были, но которые могли бы и за деньги собирать подписи. Выяснилось, что практически все, с кем мы имели дело, называли одну и ту же цену. Возможно, эта цена уже была задана тем, как работал штаб Беглова, - поделился кандидат.

Он уточнил, что заключал договор со сторонней компанией на сбор подписей. Амосов добавил, что значительная доля затрат на сбор подписей – это их нотариальное заверение. У всех же зарегистрированных кандидатов примерно одинаковое количество подписей муниципальных депутатов в их поддержку.

При этом, Амосов не раскрыл своих спонсоров. Он отметил, что в его избирательный фонд поступило 1 200 500 рублей.

- Одна организация прислала миллион, одно физическое лицо прислало 200 тысяч, и 500 рублей прислал ещё один человек. Но это только начало, мы можем собирать [деньги] всю избирательную кампанию, - рассказал депутат.

Напомним, 22 июля «Интерфакс» сообщил, что 10 выдвиженцев в губернаторы из 28 потратили одинаковую сумму на сбор подписей – 250 тысяч рублей. В частности, такая сумма оказалась у двух зарегистрированных кандидатов: Михаиле Амосове и депутата ЗакСа от «Справедливой России» Надежды Тихоновой.

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