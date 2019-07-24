Для защиты лесов Варламов настаивает на ужесточении законодательства

Топ-блогер Илья Варламов совершил путешествие по лесам Свердловской области и остался неприятно впечатлен: повсеместно ему попадались на глаза горы бытового и промышленного мусора в местах, совсем для этого не предназначенных. С экологической точки зрения он нашел ситуацию катастрофической, поскольку едва ли, по его мнению, кто-то займется уборкой мусора на достаточно глухих зеленых территориях. Варламов утверждает, что отходы складируют жители расположенных поблизости деревень, несмотря на то, что их регулярно навещают мусоровозы.

"Как бороться с быдлом, которое считает нормальным выбрасывать мусор прямо в лес? Что это? Отсутствие мозгов? Отсутствие культуры? Почему россияне не видят ничего зазорного в том, чтобы гадить вокруг себя? Наверное, нам нужно не только больше урн и контейнерных площадок, но и жёсткое природоохранное законодательство", - предложил автор в своем блоге.

По подсчетам блогера, "в уральских лесах можно спрятать 63 Москвы", и захламлять столь крупную территорию непростительно. Он напомнил, что, несмотря на внушительный поток туристов, леса в Новой Зеландии, Скандинавии и США, как правило, выглядят идеально.