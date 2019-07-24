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14:47

Большинство «объединенных демократов» пошли на выборы самовыдвиженцами или от «Справедливой России»

фото ЗакС политика Большинство «объединенных демократов» пошли на выборы самовыдвиженцами или от «Справедливой России»

К 24 июля 407 из 509 участников платформы «Объединенных демократов» смогли зарегистрироваться кандидатами в муниципальные депутаты, сообщили ЗАКС.Ру представители проекта.

Отказ получили 99 человек. Еще трое ожидают решения.

156 представителей платформы пошли на выборы самовыдвиженцами. 126 – по спискам «Справедливой России», 98 – от Партии роста, 26 – от «Яблока». Только один человек выдвинулся от КПРФ.

По словам пресс-секретаря «Объединенных демократов» Натальи Грязневич, кандидаты сами решали, от кого им идти на выборы, но иногда представители платформы рекомендовали присоединиться к выдвиженцам от партий, у которых уже были команды в том или ином муниципальном образовании.

Напомним, «Объединенные демократы» оказывают подготовку и поддержку оппозиционным «Единой России» кандидатам в депутаты местных советов. Проект возник в Москве перед муниципальной кампанией 2017 года. Его основали депутат Госдумы Дмитрий Гудков и сооснователь фонда «Городские проекты» Максим Кац. В Петербурге работу «Объединенных демократов» координирует исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. Кац реализует в Петербурге аналогичный проект, занимающийся подготовкой и выдвижением кандидатов от партии «Яблоко».


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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