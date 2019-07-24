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15:24

Памфилова считает, что Навальный мешает своей же московской команде кандидатов

фото ЗакС политика Памфилова считает, что Навальный мешает своей же московской команде кандидатов

Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова высказалась о деструктивной деятельности политика Алексея Навального, которую он развернул в ходе предвыборной кампании в Мосгордуму. По ее мнению, оппозиционер своими непродуманными действиями мешает зарегистрироваться тем кандидатам, которых сам поддерживает на словах. Для их недопуска он делает больше, чем чиновники, уверена глава ЦИК.

"Это его цель, его задача: чем хуже, тем лучше, все это лукавое действо в помощь и поддержку, на мой взгляд, прямо противоположную цель имеет", - цитирует ее оригинальное суждение ТАСС.

Ей представляется, что требование зарегистрировать всех кандидатов без проверки подписей лишь подтверждает сомнения в их подлинности, которые имеются у организации, возглавляемой Памфиловой.

Чиновница встретилась лично с протестующими кандидатами накануне, 23 июля, и пообещала изучить их жалобы на отказ в регистрации. 24 июля Навального задержали возле собственного дома. Ему вменяют призыв к выходу на несанкционированную акции в поддержку не допущенных до выборов кандидатов.

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17:22    
Навальный хороший юрист, талантливый организатор и политик.
 А проект КГБ - это Путин.

17:19    
Как должность меняет человека. Быстро же ссучилась Памфилова.

16:16    
Навальный - хорошо проработанный проект КГБ и Администрации, умный и сложный. Головы там очень неглупые и действуют правильно. Любой другой "оппозиционер" только за часть того что делает Навальный, сгинул бы без следа, а этот хорошо играет свою роль и живёт очень неплохо. И сливают ему данные о "коррупции" очень грамотно, и разрешают акции. А неизбежные "неприятности" в виде арестов, задержаний, штрафов - хорошо разыгранные спектакли. Вперёд, ребята, на борьбу с антинародным режимом под руководством этого режима ! Успех обеспечен. Раньше таким же проектом были разрешённые существование и акции разных коммунистических движений. Митинги, демонстрации, крики, негодование - и каков результат ? Пшик ! Так что желающие побузить и по[цензура]иганить - успокойтесь. Для здоровья полезней да и просто умнее заняться спортом, культурой, детьми и всем человеческим. Небольшая группа политически озабоченных и не совсем адекватных людишек пусть пошумят. Успокоют их быстро, и нормальным людям будет спокойней.

15:41    
Памфиловой всё труднее играть роль. Актриса постарела.

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