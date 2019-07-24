Памфилова считает, что Навальный мешает своей же московской команде кандидатов

Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова высказалась о деструктивной деятельности политика Алексея Навального, которую он развернул в ходе предвыборной кампании в Мосгордуму. По ее мнению, оппозиционер своими непродуманными действиями мешает зарегистрироваться тем кандидатам, которых сам поддерживает на словах. Для их недопуска он делает больше, чем чиновники, уверена глава ЦИК.

"Это его цель, его задача: чем хуже, тем лучше, все это лукавое действо в помощь и поддержку, на мой взгляд, прямо противоположную цель имеет", - цитирует ее оригинальное суждение ТАСС.

Ей представляется, что требование зарегистрировать всех кандидатов без проверки подписей лишь подтверждает сомнения в их подлинности, которые имеются у организации, возглавляемой Памфиловой.

Чиновница встретилась лично с протестующими кандидатами накануне, 23 июля, и пообещала изучить их жалобы на отказ в регистрации. 24 июля Навального задержали возле собственного дома. Ему вменяют призыв к выходу на несанкционированную акции в поддержку не допущенных до выборов кандидатов.