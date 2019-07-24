«Коммунисты России» пригрозили ИКМО «Новоизмайловское» уголовной ответственностью

Петербургское отделение партии «Коммунисты России» намерено обратиться в прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности члена избирательной комиссии МО «Новоизмайловское» Игоря Бельтюкова, сообщили ЗАКС.Ру в партии.

Сотрудники ИКМО, в том числе Бельтюков, несколько дней не хотели выдавать представителю «Коммунистов России» Сергею Чеботареву копию отказа в регистрации кандидатом в муниципальные депутаты. По мнению членов партии, таким образом было нарушено требование 38 статьи 67 Федерального закона. В статье говорится, что в случае отказа в регистрации кандидат или представитель избирательного объединения обязаны получить копию решения избирательной комиссии в течение суток. Это необходимо, чтобы кандидат успел оперативно обжаловать решение комиссии в суде или Горизбиркоме.

Коммунисты предоставили ЗАКС.Ру видеозапись своего разговора с Бельтюковым, состоявшегося, по их словам, 23 июля. Сотрудник ИКМО уверяет, что текст решения был отправлен Чеботареву по почте и отказывается выдавать копию документа.

«В Городском комитете партии отметили, что ИКМО, столь грубо нарушающее федеральный закон, работает в помещении районной администрации Московского района ( Московский пр, д.129) и следовательно все эти грубейшие нарушения происходят на глазах чиновников районной администрации Московского района», - говорится в заявлении партии.

«Коммунисты России» пообещали призвать районных руководителей к отставке, если те не вмешаются в ситуацию с их кандидатом.