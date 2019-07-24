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Новости

16:23

Украинская сторона заявила о договоренности по возвращению арестованных в РФ моряков

фото ЗакС политика Украинская сторона заявила о договоренности по возвращению арестованных в РФ моряков

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова сообщила о достижении договоренности по возвращению украинских моряков, задержанных Россией после инцидента в Керченском проливе, передает «Громадское».

«Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине», - сказала Денисова.

Адвокат моряков Николай Полозов сообщил, что ему неизвестно о подобное договоренности. По его словам, с 23 июля началось ознакомление с материалами уголовного дела.

Украинские моряки находятся в российском СИЗО с ноября 2018 года. 25 ноября погранслужба ФСБ России с применением оружия задержала три украинских военных корабля. Моряков обвинили в незаконном пересечении российской границы. В ответ Совет национальной безопасности Украины одобрил введение новых санкций против России, а Россия ввела запрет на импорт некоторых товаров из Украины.

Правозащитный центр «Мемориал» признал украинцев политзаключенными. Правозащитники отметили, что украинские корабли заранее сообщили о проходе через пролив, и это подтверждают обе стороны конфликта.

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16:50    
Надо Педро посадить с Яйценюхом. А этих пора и освободить, а не делать их заложниками политических игр.

16:33    
В материале пропущено важнейшее слово ОСУЖДЕННЫХ(!!!!!!!!!!!!) моряков! То есть будет суд в конце года, а после него якобы будет передача ОСУЖДЕННЫХ Украине! На каких условиях не говорится: помилование, обмен, обязательства Украины по их отсидке срока в украинских тюрьмах и тд.

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