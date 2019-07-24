Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

16:53

Диспетчеру "Теплосети" предъявили новое обвинение по делу о смерти людей при прорыве трубы

фото ЗакС политика Диспетчеру "Теплосети" предъявили новое обвинение по делу о смерти людей при прорыве трубы

Следственный комитет завершил расследование гибели двух человек при прорыве трубы на Измайловском проспекте, диспетчеру «Теплосети» Евгению Емельянову ужесточили объявление, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на адвоката Александра Борзова.

По словам Борзова, Емельянову предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности ведения работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). В ближайшие дни дело передадут в суд, Емельянов не признает вину, добавил адвокат.

28 сентября 2018 года кипяток при прорыве трубы на Измайловском проспекте затопил антикафе «Типичный Питер». Погибли двое молодых людей – Максим Шустров и Андрей Начинкин. В Смольном на их гибель отреагировали с опозданием.

Емельянову вменяли то, что он не принял меры, чтобы выяснить причины резкого увеличения давления в день трагедии и снижения расхода воды, тем самым нарушив правила технической эксплуатации тепловых сетей. При этом другие, например, представители «Справедливой России», видят причину трагедии не в действиях диспетчера, а в том, что технические службы продлили срок эксплуатации уже изношенной трубы до 2020 года.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
17:42 Жителя Новокузнецка оштрафовали за комментарий о Путине к новости о штрафе за оскорбление Путина

17:13 В Петербурге началось обучение наблюдателей на выборах   1

16:53 Диспетчеру "Теплосети" предъявили новое обвинение по делу о смерти людей при прорыве трубы

16:34 На выборы в МО «Сергиевское» допустили только единороссов и некоторых самовыдвиженцев   1

16:28 Муниципал: ИКМО “Смольнинское” вновь рассмотрит вопрос о регистрации независимых кандидатов

16:23 Украинская сторона заявила о договоренности по возвращению арестованных в РФ моряков   2

15:59 Муниципал: Стороннику штаба Навального предложили уволиться из-за политических взглядов   1

15:57 Среднюю зарплату в Архангельской области эксперты оценили в 50 тысяч рублей

15:28 В СПЧ назвали полной чушью возбуждение дела о помехах работе Мосгоризбиркома   3

15:24 Памфилова считает, что Навальный мешает своей же московской команде кандидатов   4

15:23 «Коммунисты России» пригрозили ИКМО «Новоизмайловское» уголовной ответственностью   1

14:47 Большинство «объединенных демократов» пошли на выборы самовыдвиженцами или от «Справедливой России»

14:46 Для защиты лесов Варламов настаивает на ужесточении законодательства

14:26 Амосов объяснил одинаковые затраты на сбор подписей у кандидатов в губернаторы

14:24 Ройзман признал умным ультиматум, который оппозиционеры поставили столичной мэрии   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru