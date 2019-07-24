Кандидаты в мундепы от Партии роста вызвали полицию, чтобы попасть в МО “Георгиевский”

Желающие поучаствовать в муниципальных выборах Петербурга от Партии роста в МО “Георгиевский” не могут получить свои удостоверения кандидатов и сдать собственные биографии в МО, об этом ЗАКС.Ру сообщил глава петербургского отделения партии Павел Швец.

По его словам, днем 24 июля 13 кандидатов в муниципальные депутаты пришли в МО “Георгиевский”, чтобы получить удостоверения и сдать документы для оформления стендов.

“Они [сотрудники МО] отключили домофон, туда не попасть. Там вахтер - кандидат в депутаты муниципального совета”, - рассказал Швец.

По его словам, кандидатам пришлось вызвать сотрудников полиции.

Напомним, Горизбирком 20 июля отменил отказы в регистрации представителей Партии роста, которых не зарегистрировала ИКМО «Георгиевский».