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Муниципал

17:05

Кандидаты в мундепы от Партии роста вызвали полицию, чтобы попасть в МО “Георгиевский”

фото ЗакС политика Кандидаты в мундепы от Партии роста вызвали полицию, чтобы попасть в МО “Георгиевский”

Желающие поучаствовать в муниципальных выборах Петербурга от Партии роста в МО “Георгиевский”  не могут получить свои удостоверения кандидатов и сдать собственные биографии в МО, об этом ЗАКС.Ру сообщил глава петербургского отделения партии Павел Швец.

По его словам, днем 24 июля 13 кандидатов в муниципальные депутаты пришли в МО “Георгиевский”, чтобы получить удостоверения и сдать документы для оформления стендов. 

“Они [сотрудники МО] отключили домофон, туда не попасть. Там вахтер - кандидат в депутаты муниципального совета”, - рассказал Швец. 

По его словам, кандидатам пришлось вызвать сотрудников полиции. 

Напомним, Горизбирком 20 июля отменил отказы в регистрации представителей Партии роста, которых не зарегистрировала ИКМО «Георгиевский».

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18:57    
Значитнадо отделять комиисси от муниципалитетов. Например выбирать их.

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