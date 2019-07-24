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18:39

Член СПЧ Брод намерен предложить ГИКу создать рабочую группу по "дачным" участкам

фото ЗакС политика Член СПЧ Брод намерен предложить ГИКу создать рабочую группу по "дачным" участкам

Член Совета по правам человека Александр Брод сообщил, что хочет предложить Горизбиркому создать рабочую группу по организации избирательных участков вне города. Об этом он рассказал на встрече с общественными организациями по наблюдению на выборах 24 июля.

По мнению Брода, в эту рабочую группу должны войти и общественники с экспертами. В том числе и наблюдатели от кандидатов в губернаторы. Рабочая группа должна будет определить, сколько именно участков необходимо, как их контролировать и другие вопросы, уточнил член СПЧ.

Брод признался: опыт Москвы в создании экстерриториальных участков убедил его в том, что открытие избирательных участков вне города - это шаг навстречу избирателю.

София Саттарова

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