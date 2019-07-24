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19:26

Митинг за честные выборы начался со скандирования "Беглов - позор Петербурга"

фото ЗакС политика Митинг за честные выборы начался со скандирования "Беглов - позор Петербурга"

На площади Ленина началась согласованная с городскими чиновниками акция, посвященная муниципальным выборам, до которых избирательные комиссии допускают не всех претендентов на места в советах.

Организатор акции Красимир Врански начал с того, что сказал: "Беглов - позор Петербурга". Лозунг поддержала толпа.

На акции заметили известного своими эксцентричными выходками бывшего бойца MMA Вячеслава Дацика и его возлюбленную, которая тоже заявляет о себе как о муниципальном депутате и идет на выборы от ЛДПР. Замечен на митинге и считающийся "государственником" и защитником действующей власти писатель Николай Стариков.

По оценке корреспондента ЗАКС.Ру, возле памятника Ленину собралось около двух тысяч человек. Участники митинга почтили минутой молчания убитую несколько дней назад активистку Елену Григорьеву.

Официальное разрешение на проведение демонстрации пришло из Смольного 15 июля. Допустимое количество участников, согласно заявке, не должно превышать одной тысячи человек. Организаторы обещали, что одним из требований, которые озвучат на мероприятии, станет перенос муниципальных и губернаторских выборов в Петербурге с 8 сентября на зиму.

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Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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20:26    
Наш губернатор - Бортко! Долой лживую и лицемерную власть обслуги кооператива "Озеро"!

20:00    
Долой буржуазные выборы - эту дурилку для трудового народа! Вперёд в СССР!

19:52    
За Беглова  все 146% жителей СПБ.

19:47    
Беглов наш губернатор! Абсолютного большинства жителей города!

19:43    
Беглов - позор не Санкт-Петербурга, а президента и его администрации, у которых не нашлось приличной кандидатуры на пост губернатора Великого города.

Страница 1-ая (всего: 1)
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