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20:55

Обвиняемая в мошенничестве глава Дома офицеров заключила сделку со следствием

фото ЗакС политика Обвиняемая в мошенничестве глава Дома офицеров заключила сделку со следствием

Руководитель Дома офицеров по Западному федеральному округу Наталья Богатырева, которую обвиняют по трем "коррупционным" статьям Уголовного кодекса, признала свою вину и заключила сделку со следствием. Ее выпустили из следственного изолятора, в котором она находилась с начала марта, и перевели под домашний арест как минимум до 25 октября, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

Согласно материалам дела, Богатырева была активным участником махинаций с арендой нежилых помещений - в период с 2015 по 2018 годы. По мнению следствия, имели место фиктивные договора с хорошо знакомой Дому офицеров на Литейном проспекте компанией. Организация, с которой велось сотрудничество -  "Русский строительный дом" - должна было перевести в государственный бюджет почти 6,5 млн рублей, однако этого сделано не было. Правоохранительные органы считают денежную сумму похищенной.

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