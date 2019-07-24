Александра Шестуна принудительно транспортировали из СИЗО в психиатрическую больницу

Бывшего руководителя Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, которого государство обвиняет в крупном мошенничестве и который за время нахождения в СИЗО стал испытывать серьезные проблемы со здоровьем, увезли из камеры в психиатрическую клинику без его согласия, о чем сообщил радиостанции "Говорит Москва" заместитель начальника ФСИН Валерий Максименко.

"Здесь тот случай, который увидели и врачи, когда человек сам за себя отвечать не может и фактически теряет дееспособность, поэтому решение за него принимали врачи", - приводится его цитата.

Категорически отрицающий свою вину в приписываемых ему махинациях с землей Шестун ранее не раз объявлял голодовку и даже наносил себе телесные повреждения в ходе судебных заседаний. В начале 2018 года он поддержал протесты против свалок и мусорных полигонов в Подмосковье и считает, что именно этим навлек на себя гнев и преследование со стороны властей.