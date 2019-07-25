Грязневич зарегистрировали кандидатом в депутаты в МО "Дворцовый округ"

Избирательная комиссия МО "Дворцовый округ" во время повторного рассмотрения документов зарегистрировала кандидатом в муниципальные депутаты пресс-секретаря "Открытой России" Наталью Грязневич, об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"С момента принятия решения есть 10 дней на обжалование. Не удивлюсь, если в ближайшие дни мне позвонят из Куйбышевского районного суда с приглашением ознакомиться с иском какого-нибудь замшелого единоросса, который попытается меня снять, договорившись с комиссией, как они уже проделывали в 78 округе", - написала Грязневич в соцсети.

Напомним, ИКМО "Дворцовый округ" в первый раз отказала Грязневич в регистрации из-за якобы неверных подписей избирателей в ее поддержку. Позже Горизбирком отменил отказ муниципального избиркома и направил документы Грязневич на повторное рассмотрение в ИКМО.