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Муниципал

9:28

Грязневич зарегистрировали кандидатом в депутаты в МО "Дворцовый округ"

фото ЗакС политика Грязневич зарегистрировали кандидатом в депутаты в МО "Дворцовый округ"

Избирательная комиссия МО "Дворцовый округ" во время повторного рассмотрения документов зарегистрировала кандидатом в муниципальные депутаты пресс-секретаря "Открытой России" Наталью Грязневич, об этом она сообщила на своей странице в Facebook. 

"С момента принятия решения есть 10 дней на обжалование. Не удивлюсь, если в ближайшие дни мне позвонят из Куйбышевского районного суда с приглашением ознакомиться с иском какого-нибудь замшелого единоросса, который попытается меня снять, договорившись с комиссией, как они уже проделывали в 78 округе", - написала Грязневич в соцсети.

Напомним, ИКМО "Дворцовый округ" в первый раз отказала Грязневич в регистрации из-за якобы неверных подписей избирателей в ее поддержку. Позже Горизбирком отменил отказ муниципального избиркома и направил документы Грязневич на повторное рассмотрение в ИКМО. 

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