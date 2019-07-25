Суд оштрафовал журналиста из Якутска за "негативное воздействие на подсознание читателей"

Горсуд Якутска оштрафовал корреспондента «Якутск Вечерний» Михаила Романова на 30 тысяч рублей по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение в СМИ недостоверной информации, создавшее угрозу жизни или здоровью граждан) из-за статьи с упоминанием пыток ФСБ, передает «Интерфакс».

Поводом стала статья Романова о похищении и избиении научного сотрудника Северо-Восточного федерального университета Антона Аммосова. Романов утверждал, что его задержали и пытали сотрудники ФСБ за комментарии в соцсетях о взрыве в офисе ФСБ в Архангельске. По версии следствия, в статье были «скрытые вставки», и это «воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние» - это относилось к фразе из статьи о том, что каждый может попасть в подобную ситуацию, и что власть «читает все комментарии на форумах».

Новая ч. 9 ст. 13.15 КоАП была введена президентом Владимиром Путиным 18 марта. Теперь за распространение недостоверной общественно значимой информации грозят штрафы и блокировки.

При чтении законопроекта в Госдуме были внесены поправки, выводящие из-под ответственности «традиционные медиа» - зарегистрированные СМИ. У них есть так называемое «право на ошибку»: им дадут возможность самим удалить фейковую новость.