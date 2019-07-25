Кандидат в депутаты Мосгордумы Соболь получила повестку на допрос в полицию

Юриста ФБК, незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордуму Любовь Соболь получила повестку с вызовом на допрос в полицию, сообщается в Twitter Соболь.

По словам Соболь, ее вызывают в качестве свидетеля по уголовному делу. По какому именно – в документе не указано. Явиться в полицию надлежало к 10:00 25 июля, документ датирован днем 24 июля.

Накануне вечером полиция пришла с обысками к другим кандидатам в Мосгордуму – Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову. Хотели провести обыски также у Александра Соловьева и Николая Баландина, но их не оказалось дома. Ряду кандидатов позвонили около полуночи, вызывая на допрос в Следственный комитет в связи с уголовным делом о воспрепятствовании работе избиркомов.

Утром 24 июля на выходе из дома был задержан оппозиционер Алексей Навальный. Его обвинили в призывах к участию в несогласованной акции 27 июля. Политик был арестован на 30 суток.

Протесты против недопуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются в столице с середины июля. На согласованном митинге 20 июля на площади Сахарова проект «Белый счетчик» насчитал 21,5 тысячу участников.