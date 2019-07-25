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11:56

Памфилова призвала полицию действовать корректно на фоне ночных обысков у кандидатов в Мосгордуму

фото ЗакС политика Памфилова призвала полицию действовать корректно на фоне ночных обысков у кандидатов в Мосгордуму

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире «Эха Москвы» призвала правоохранительные органы максимально корректно проводить следственные действия по делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий.

«Если они [правоохранители] и предпринимают какие-то меры с их точки зрения для профилактики противоправных мер со стороны потенциальных кандидатов, то в любом случае это должно быть максимально корректно», - подчеркнула Памфилова.

Она добавила, что правоохранители, защищая права, сами не должны допускать противоправных мер, хотя «частенько грешат» этим.  «Они обязаны соблюдать все, что положено им по закону: и адвокаты должны быть, и время обысков должно быть корректно определено», - подчеркнула Памфилова.

Накануне СК возбудил уголовное дело о воспрепятствовании работе избиркома. Вечером того же дня полиция пришла с обысками к кандидатам в Мосгордуму. Ряду кандидатов позвонили около полуночи, вызвав на допрос в Следственный комитет.

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12:13    
Не допущенные кандидаты до выборов должны обращаться суд, а не перекрывать главную транспортную артерию Москвы!!! Если они так поступят, то о корректности полиции необходимо забыть! Мочить в сортире всех бунтовщиков, размазывать по стенам домов на Тверской головы, не давать им поднять! 350 тысяч росгвардейцев - это же силища! За что немалые зарплаты получают? За обеспечение общественной безопасности! Так и обеспечивайте!!!!!!!!

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