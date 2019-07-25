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11:59

Горсуд подтвердил отказ Вишневскому в регистрации кандидатом в губернаторы

фото ЗакС политика Горсуд подтвердил отказ Вишневскому в регистрации кандидатом в губернаторы

Городской суд Санкт-Петербурга 25 июля рассмотрел жалобу  о признании незаконным решения Горизбиркома об отказе регистрировать депутата Законодательного собрания от "Яблока" Бориса Вишневского кандидатом в губернаторы города, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Вишневский считает, что отказ Горизбиркома носит политический характер. Во время судебного заседания депутат ЗакСа рассказал, что он лично объехал 84 муниципальных образования, чтобы собрать подписи депутатов муниципальных советов для прохождения мунфильтра. Вишневскому удалось собрать только пять подписей депутатов муниципальных советов МО, хотя по закону желающий поучаствовать в губернаторских выборах должен получить поддержку в 84 муниципалитетах.

"Когда один из депутатов пришел к нотариусу, чтобы заверить подписной лист, нотариус его спросила: "А что же вы поздно пришли?  Все давно уже прошли в организованном порядке", - рассказал Вишневский.

Депутат ЗакСа напомнил, что они других кандидата в губернатора Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Владимир Бортко (КПРФ) и Михаил Амосов ("Гражданская платформа")  признались в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге", что подписи для прохождения муниципального фильтра им предоставили в Смольном.

Представитель Горизбиркома Олег Зацепа считает, что требование Вишневского не основано на законе. Зацепа сообщил, что в 2012 году Конституционный суд признал, что применение "муниципального фильтра" не противоречит основному закону страны.

Вопрос об оспаривании решения будет решаться в зависимости от позиции суда в мотивировочном решении, пояснил Вишневский. "Если в решении будет написано о примененности в этом судебном деле ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", которым вводится муниципальный фильтр, то у меня нет необходимости ни в какой аппеляции", - подчеркнул депутат.

 

В этом случае он намерен повторно поставить вопрос о конституционности муниципального фильтра. "В постановлении Констуционного суда было сказано, что муниципальный фильтр нельзя использовать для отсечения кандидатов от выборов. Практика семи лет показала, что муниципальный фильтр применяют как раз для этого. Я лично полагаю, что эта практика даёт основание Конституционному суду вновь рассмотреть этот вопрос. Подписи муниципальных депутатов вообще не имеют ни малейшего отношения к поддержке кандидатов", - считает Вишневский.

Напомним, Борис Вишневский, пытаясь пройти муниципальный фильтр, сам объехал большинство петербургских муниципалитетов. За парламентария подписались только  пять муниципальных депутата, в числе которых три единоросса.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября вместе с муниципальными выборами.

Елена Владыкина


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12:59    
Фильтр - это издевательство над народом, который продолжают считать быдлом. Пора уже показать, что это мнение не всегда верно.

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