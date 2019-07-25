Суд арестовал директора лагеря "Холдоми", где при пожаре погибли дети

Солнечный суд Хабаровского края арестовал директора лагеря на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» Максима Кузнецова на два месяца по делу о пожаре, в котором погибли дети, передает ТАСС. Под стражей Кузнецов останется до 22 сентября.

Более 20 палаток в лагере загорелись вечером 22 июля. Погибли четверо детей. Причиной трагедии могла стать неисправность обогревателя.

Кузнецова подозревают в нарушении ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По этому же делу проходит владелец лагеря Виталий Бурлаков. Также было возбуждено дело по ч. 3 ст. 293 УК (халатность) в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности УМЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева.