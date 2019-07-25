Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

12:48

Суд не вернул ОИКам МО «Балканский» их полномочия

фото ЗакС политика Суд не вернул ОИКам МО «Балканский» их полномочия

Фрунзенский районный суд 25 июля рассмотрел иски окружных избирательных комиссий (ОИК) МО «Балканский». Вернуть свои полномочия требовали ОИКи №№ 226,227, 229, которые забрала территориальная избирательная комиссия № 29. 

На заседании присутствовал кандидат в муниципальные депутаты МО №72 и №75 и глава регионального отделения «Партии роста» Павел Швец. По его словам, ОИКи представлял юрист избирательной комиссии муниципального образования «Георгиевский». Он настаивал на том, что полномочия можно передавать только до назначения выборов, сообщил Швец. 

Он уточнил, что суд не прислушался к этим доводам и не удовлетворил иск ОИКов, так как у них не было полномочий для обращения в суд. Этих полномочий их ранее лишил ТИК № 29.

Напомним, ТИК решил забрать себе полномочия шести ОИКов после того, как окружные комиссии потеряли документы выдвиженцев и отказали многим кандидатам в регистрации. Территориальная комиссия приняла решение о передаче полномочий 12 июля. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
13:15 Гудков о допросе в СК: Следователь сказал, что будет какой-то "сюрприз"

13:01 На Левашовском кладбище открыли мемориал в честь репрессированных в СССР татар

12:54 Задержан подозреваемый в убийстве Елены Григорьевой

12:51 Член Горизбиркома: На выборах губернатора Петербурга смогут проголосовать 200 тысяч дачников   1

12:48 Муниципал: Суд не вернул ОИКам МО «Балканский» их полномочия

12:36 Студенты МГУ "под окнами ректора" потребовали свободы для Азата Мифтахова

12:31 Суд арестовал директора лагеря "Холдоми", где при пожаре погибли дети   1

11:59 Горсуд подтвердил отказ Вишневскому в регистрации кандидатом в губернаторы   1

11:56 Памфилова призвала полицию действовать корректно на фоне ночных обысков у кандидатов в Мосгордуму   1

11:39 Без задержаний и почти без провокаций: Митинг за честные выборы в Петербурге   2

11:20 Суд закрыл аэропорт имени Летова в Омской области   1

10:55 СПЧ проведет встречу с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму   1

10:19 Кандидат в депутаты Мосгордумы Соболь получила повестку на допрос в полицию   1

9:49 Суд оштрафовал журналиста из Якутска за "негативное воздействие на подсознание читателей"   1

9:28 Муниципал: Грязневич зарегистрировали кандидатом в депутаты в МО "Дворцовый округ"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru